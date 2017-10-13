Стратегию развития Воронежа до 2035 года разработает ВГУ
Воронежский государственный университет стал победителем конкурса на право разработки проекта стратегии
Воронежский государственный университет стал победителем конкурса на право разработки проекта стратегии
Всего на победу в конкурсе претендовали семь участников торгов — Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Уральский государственный экономический университет,
Наименьшую стоимость работ предложил
В результате рассмотрения заявок три из них — Института менеджмента, маркетинга и финансов, Уральского государственного экономического университета и
Среди оставшихся участников торгов Воронежский госуниверситет набрал наибольшее количество баллов — 67,26. Работы университет выполнит за 2 млн рублей.
Конкурс на разработку проекта стратегии
В целом ВГУ должен будет сформулировать миссию и генеральную цель развития Воронежа до 2035 года и привлечь к работе экспертов, ученых и общественников, а после обсуждения проекта на публичных слушаниях доработать его с учетом мнений воронежцев.
Разработать стратегию университет должен к 31 июля 2018 года.