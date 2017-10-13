Стратегию развития Воронежа до 2035 года разработает ВГУ

Источник: Вести - Воронеж

Всего на победу в конкурсе претендовали семь участников торгов — Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Уральский государственный экономический университет, Южно-Уральский государственный университет и Воронежский госуниверситет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Наименьшую стоимость работ предложил Южно-Уральский государственный университет — 1,2 млн рублей. Самую высокую, 2,2 млн рублей, — Институт менеджмента, маркетинга и финансов.

В результате рассмотрения заявок три из них — Института менеджмента, маркетинга и финансов, Уральского государственного экономического университета и Южно-Уральского государственного университета — конкурсная комиссия отклонила из-за недостаточно тщательно проработанной документации.

Среди оставшихся участников торгов Воронежский госуниверситет набрал наибольшее количество баллов — 67,26. Работы университет выполнит за 2 млн рублей.

Конкурс на разработку проекта стратегии социально-экономического развития города до 2035 года мэрия объявила 18 сентября. Подрядчик должен будет оценить уровень текущего развития города, выявить тенденции и определить перспективы развития социально-экономической системы муниципалитета. Исполнитель также должен будет должен охарактеризовать потенциал социально-экономического развития Воронежа, его социально-демографического, производственно-экономического, научно-инновационного, финансового, инвестиционного, управленческого, транспортно-инфраструктурного, пространственного, ресурсного и других компонентов. Кроме того, нужно будет выявить наиболее существенные вызовы и угрозы долгосрочного развития города.

В целом ВГУ должен будет сформулировать миссию и генеральную цель развития Воронежа до 2035 года и привлечь к работе экспертов, ученых и общественников, а после обсуждения проекта на публичных слушаниях доработать его с учетом мнений воронежцев.