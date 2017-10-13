Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Абсурдный прецедент: россиянина оштрафовали на 30 млн руб.
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Учителя при власти
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
18:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Стратегию развития Воронежа до 2035 года разработает ВГУ

Воронежский государственный университет стал победителем конкурса на право разработки проекта стратегии социально-экономического развития Воронежа до 2035 года. Итоги аукциона подвели в пятницу, 13 октября.

Источник: Вести - Воронеж

Всего на победу в конкурсе претендовали семь участников торгов — Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Уральский государственный экономический университет, Южно-Уральский государственный университет и Воронежский госуниверситет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Наименьшую стоимость работ предложил Южно-Уральский государственный университет — 1,2 млн рублей. Самую высокую, 2,2 млн рублей, — Институт менеджмента, маркетинга и финансов.

В результате рассмотрения заявок три из них — Института менеджмента, маркетинга и финансов, Уральского государственного экономического университета и Южно-Уральского государственного университета — конкурсная комиссия отклонила из-за недостаточно тщательно проработанной документации.

Среди оставшихся участников торгов Воронежский госуниверситет набрал наибольшее количество баллов — 67,26. Работы университет выполнит за 2 млн рублей.

Конкурс на разработку проекта стратегии социально-экономического развития города до 2035 года мэрия объявила 18 сентября. Подрядчик должен будет оценить уровень текущего развития города, выявить тенденции и определить перспективы развития социально-экономической системы муниципалитета. Исполнитель также должен будет должен охарактеризовать потенциал социально-экономического развития Воронежа, его социально-демографического, производственно-экономического, научно-инновационного, финансового, инвестиционного, управленческого, транспортно-инфраструктурного, пространственного, ресурсного и других компонентов. Кроме того, нужно будет выявить наиболее существенные вызовы и угрозы долгосрочного развития города.

В целом ВГУ должен будет сформулировать миссию и генеральную цель развития Воронежа до 2035 года и привлечь к работе экспертов, ученых и общественников, а после обсуждения проекта на публичных слушаниях доработать его с учетом мнений воронежцев.

Разработать стратегию университет должен к 31 июля 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Украинским банкам запретили принимать российские купюры с Крымом
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Грозный примет «Спартак» Чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва на решающие матчи отборочных турниров на чемпионат мира - 2018 в России на всех континентах
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь