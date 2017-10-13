Казанцы могут отдать вещи для благотворительных целей в «Хорошие руки»

За 4 года работы склада более 8 тысяч казанцев принесли сюда свои вещи, более 12 тысяч жителей города получили одежду, обувь и другие предметы. Помощь на складе получают и жители других городов, пострадавшие от стихийных бедствий.
Склад принимает: одежду, обувь, мебель, бытовую технику, детский инвентарь, приспособления для людей с ограниченными возможностями, бытовую химию, продукты питания длительного хранения, строительные и отделочные материалы (по предварительному согласованию).
Прием вещей осуществляется в будни с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00 по адресу: ул. Калинина, 3 (вход со стороны ул. Тихомирнова). Подробности о деятельности благотворительного склада можно узнать здесь, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.