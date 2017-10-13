Казанцы могут отдать вещи для благотворительных целей в «Хорошие руки»

Источник: Город Казань.KZN.RU

За 4 года работы склада более 8 тысяч казанцев принесли сюда свои вещи, более 12 тысяч жителей города получили одежду, обувь и другие предметы. Помощь на складе получают и жители других городов, пострадавшие от стихийных бедствий.

Склад принимает: одежду, обувь, мебель, бытовую технику, детский инвентарь, приспособления для людей с ограниченными возможностями, бытовую химию, продукты питания длительного хранения, строительные и отделочные материалы (по предварительному согласованию).