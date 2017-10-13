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17:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы могут отдать вещи для благотворительных целей в «Хорошие руки»

(Город Казань KZN.RU, 13 октября). В Казани продолжает свою работу благотворительный склад «Хорошие руки» — первый в столице РТ и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций.

Источник: Город Казань.KZN.RU

За 4 года работы склада более 8 тысяч казанцев принесли сюда свои вещи, более 12 тысяч жителей города получили одежду, обувь и другие предметы. Помощь на складе получают и жители других городов, пострадавшие от стихийных бедствий.

Склад принимает: одежду, обувь, мебель, бытовую технику, детский инвентарь, приспособления для людей с ограниченными возможностями, бытовую химию, продукты питания длительного хранения, строительные и отделочные материалы (по предварительному согласованию).

Прием вещей осуществляется в будни с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00 по адресу: ул. Калинина, 3 (вход со стороны ул. Тихомирнова). Подробности о деятельности благотворительного склада можно узнать здесь, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

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Казанцы могут отдать вещи для благотворительных целей в «Хорошие руки»
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