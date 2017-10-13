Пять наивных вопросов о таинственных перемещениях поездов в метро Петербурга

Куда деваются поезда метро, на которые «посадки нет»? В воображении самых впечатлительных пассажиров всплывают картинки из «Полуночного экспресса». «Комсомолка» задала Петербургскому метрополитену самые популярные и интересные вопросы читателей о странном поведении электричек. И все оказалось куда прозаичнее: людей не кушают.

Вопрос № 1: Почему поезда стоят на перегонах?

Ответ: Любая задержка поезда при посадке пассажиров в вагоны или высадке из них приводит к увеличению времени стоянки поезда и, как следствие, вынужденным остановкам поездов перед станциями и на перегонах. Особенно хорошо это заметно на конечных станциях и станциях пересадок.

При получении сообщения о бесхозном предмете в вагоне пассажиров высаживают из поезда, а состав осматривают. Проводят осмотры и на конечных станциях. В связи с высокой интенсивностью движения и небольшими интервалами между поездами эти мероприятия могут вызывать задержки сзади идущих составов.

При этом с машинистами систематически проводят теоретические и практические занятия, а также дополнительно инструктируют их по поводу соблюдения графика.

Вопрос № 2: Живу на «Девяткино» и езжу на работу на «Пушкинскую» вот уже полтора года примерно в одно время: утром захожу в метро в 09:00, вечером — в 19:30. Заметил, что с августа на обратную дорогу стал тратить в полтора раза больше времени: не полчаса, а 45 минут. Поезд вечером едет будто бы медленнее, долго стоит на перегонах. Чем это вызвано? Может, осмотр поездов на конечной теперь проводят тщательнее?

Ответ: Никаких изменения в работе «красной» ветки в последние месяцы не было: причина, скорее всего, в парности поездов, которая после вечернего часа пик снижается. Ведь пассажиров становится меньше. При этом электрички едут с обычной скоростью, а все остановки в тоннелях — дело индивидуальное.

Процедура осмотра состава на конечной станции тоже не менялась. Она, как и прежде, занимает считанные минуты. Осмотр проводят сотрудники метрополитена совместно с полицейскими. Работают вдвоем: идут с разных концов поезда друг другу навстречу и проверяют, чтобы в вагонах не остались пассажиры и посторонние предметы.

Вопрос № 3: Почему поезда переезжают с ветки на ветку?

Ответ: На «оранжевой» и «фиолетовой» линиях нет электродепо. Поэтому составы «оранжевой» ветки обслуживают в депо «Невское», расположенном за станцией «Рыбацкое», а составы «фиолетовой» ветки — в депо «Московское», которое находится за «Купчино». Во внепиковое время составы передают по соединительным веткам «Невский проспект» — «Садовая» и «Площадь Александра Невского 1» — «Площадь Александра Невского 2».

При этом в депо «Невское», которое обслуживает составы «зеленой» и «оранжевой» линий, не хватает мест для ремонта, техосмотра и отстоя составов. Поэтому некоторые поезда «зеленой» ветки обслуживают в депо «Северное», за «Девяткино». Передача составов идет по соединительной ветке «Площадь Восстания» — «Маяковская». Это происходит до 08:00, когда пассажиропоток значительно меньше.

Поезда «зеленой» линии состоят из шести вагонов, поэтому по «красной» ветке, где ходят восьмивагонные составы, они следуют резервом, без пассажиров, ради обеспечения безопасности.

В следующем году запланирован пуск депо «Южное» на «фиолетовой» линии. Рассчитываем, что это заметно улучшит график движения поездов и качество перевозок.

Вопрос № 4: Недавно ехал от «Площади Александра Невского» к «Новочеркасской», как вдруг машинист по громкой связи объявил, что «в тоннеле будет испытание тормозной системы», и попросил держаться за поручни. В тоннеле поезд сильно разогнался и резко затормозил. Это нормально? Почему испытания проходят с пассажирами?

Ответ: Ради безопасности все составы должны проходить проверку тормозных систем. Их проводят во внепиковые часы. При этом в поезде могут быть пассажиры: машинист должен предупредить людей о предстоящем резком торможении и полной остановке по громкой связи.

Вопрос № 5: Почему в утренний час пик на спуск работают не все свободные эскалаторы? А в вечерний — на подъем? Это экономия? Или чтобы избежать толкучки на платформах и в вагонах?