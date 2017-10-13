Пять наивных вопросов о таинственных перемещениях поездов в метро Петербурга
О том, зачем электрички стоят в тоннелях и почему порой утро вечера быстрее.
О том, зачем электрички стоят в тоннелях и почему порой утро вечера быстрее.
Куда деваются поезда метро, на которые «посадки нет»? В воображении самых впечатлительных пассажиров всплывают картинки из «Полуночного экспресса». «Комсомолка» задала Петербургскому метрополитену самые популярные и интересные вопросы читателей о странном поведении электричек. И все оказалось куда прозаичнее: людей не кушают.
Вопрос № 1: Почему поезда стоят на перегонах?
Ответ: Любая задержка поезда при посадке пассажиров в вагоны или высадке из них приводит к увеличению времени стоянки поезда и, как следствие, вынужденным остановкам поездов перед станциями и на перегонах. Особенно хорошо это заметно на конечных станциях и станциях пересадок.
При получении сообщения о бесхозном предмете в вагоне пассажиров высаживают из поезда, а состав осматривают. Проводят осмотры и на конечных станциях. В связи с высокой интенсивностью движения и небольшими интервалами между поездами эти мероприятия могут вызывать задержки сзади идущих составов.
При этом с машинистами систематически проводят теоретические и практические занятия, а также дополнительно инструктируют их по поводу соблюдения графика.
Вопрос № 2: Живу на «Девяткино» и езжу на работу на «Пушкинскую» вот уже полтора года примерно в одно время: утром захожу в метро в 09:00, вечером — в 19:30. Заметил, что с августа на обратную дорогу стал тратить в полтора раза больше времени: не полчаса, а 45 минут. Поезд вечером едет будто бы медленнее, долго стоит на перегонах. Чем это вызвано? Может, осмотр поездов на конечной теперь проводят тщательнее?
Ответ: Никаких изменения в работе «красной» ветки в последние месяцы не было: причина, скорее всего, в парности поездов, которая после вечернего часа пик снижается. Ведь пассажиров становится меньше. При этом электрички едут с обычной скоростью, а все остановки в тоннелях — дело индивидуальное.
Процедура осмотра состава на конечной станции тоже не менялась. Она, как и прежде, занимает считанные минуты. Осмотр проводят сотрудники метрополитена совместно с полицейскими. Работают вдвоем: идут с разных концов поезда друг другу навстречу и проверяют, чтобы в вагонах не остались пассажиры и посторонние предметы.
Вопрос № 3: Почему поезда переезжают с ветки на ветку?
Ответ: На «оранжевой» и «фиолетовой» линиях нет электродепо. Поэтому составы «оранжевой» ветки обслуживают в депо «Невское», расположенном за станцией «Рыбацкое», а составы «фиолетовой» ветки — в депо «Московское», которое находится за «Купчино». Во внепиковое время составы передают по соединительным веткам «Невский проспект» — «Садовая» и «Площадь Александра Невского 1» — «Площадь Александра Невского 2».
При этом в депо «Невское», которое обслуживает составы «зеленой» и «оранжевой» линий, не хватает мест для ремонта, техосмотра и отстоя составов. Поэтому некоторые поезда «зеленой» ветки обслуживают в депо «Северное», за «Девяткино». Передача составов идет по соединительной ветке «Площадь Восстания» — «Маяковская». Это происходит до 08:00, когда пассажиропоток значительно меньше.
Поезда «зеленой» линии состоят из шести вагонов, поэтому по «красной» ветке, где ходят восьмивагонные составы, они следуют резервом, без пассажиров, ради обеспечения безопасности.
В следующем году запланирован пуск депо «Южное» на «фиолетовой» линии. Рассчитываем, что это заметно улучшит график движения поездов и качество перевозок.
Вопрос № 4: Недавно ехал от «Площади Александра Невского» к «Новочеркасской», как вдруг машинист по громкой связи объявил, что «в тоннеле будет испытание тормозной системы», и попросил держаться за поручни. В тоннеле поезд сильно разогнался и резко затормозил. Это нормально? Почему испытания проходят с пассажирами?
Ответ: Ради безопасности все составы должны проходить проверку тормозных систем. Их проводят во внепиковые часы. При этом в поезде могут быть пассажиры: машинист должен предупредить людей о предстоящем резком торможении и полной остановке по громкой связи.
Вопрос № 5: Почему в утренний час пик на спуск работают не все свободные эскалаторы? А в вечерний — на подъем? Это экономия? Или чтобы избежать толкучки на платформах и в вагонах?
Ответ: Графики работы эскалаторов составляют на основании обследования пассажиропотоков. При этом у входных площадок эскалаторов допускаются временные скопления пассажиров, если они либо исчезают до прибытия следующего поезда при работе эскалатора на подъем, либо не перекрывают проход пассажиров через турникеты при работе эскалаторов на спуск. В случаях внезапного увеличения пассажиропотока по распоряжению дежурного по станции должен быть запущен резервный эскалатор, если таковой имеется.