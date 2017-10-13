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18:12 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ограничат движение по улицам Окружная и Ржевская

В пятницу, 13 октября 2017 года, стало известно о том, что в связи обустройством канализации и теплосетей к пристройке школы № 54 будет ограничено движение по двум улицам.

Источник: Новости Воронежа

С 8 утра понедельника, 16 октября, по 11 часов вечера понедельника, 23 октября, перекроют движение транспорта по улице Окружная.
С 8 утра вторника, 24 октября, по 11 часов вечера понедельника, 30 октября, ограничат движение транспорта по улице Ржевская.
Автомобилистов призывают заранее скорректировать маршрут движения.

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