В Воронеже ограничат движение по улицам Окружная и Ржевская
В пятницу, 13 октября 2017 года, стало известно о том, что в связи обустройством канализации и теплосетей к пристройке школы № 54 будет ограничено движение по двум улицам.
В пятницу, 13 октября 2017 года, стало известно о том, что в связи обустройством канализации и теплосетей к пристройке школы № 54 будет ограничено движение по двум улицам.
С 8 утра понедельника, 16 октября, по 11 часов вечера понедельника, 23 октября, перекроют движение транспорта по улице Окружная.
С 8 утра вторника, 24 октября, по 11 часов вечера понедельника, 30 октября, ограничат движение транспорта по улице Ржевская.
Автомобилистов призывают заранее скорректировать маршрут движения.