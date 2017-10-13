Двухметровая скульптура «Мишутка» торжественно откроется в Нижнем Новгороде 14 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, скульптура высотой 2 метра 30 см на постаменте будет установлена на центральной аллее зоопарка. Затем организаторы праздника преподнесут медведям праздничный торт. Событие приурочено к 20-летию зоопарка, который изначально носил имя «Мишутка». Начало мероприятия в 12:00.

Праздник продолжится на центральной площадке парка «Швейцария» развлекательной программой. Как пояснила НИА «Нижний Новгород» представитель зоопарка Наталья Сироткина, скульптура создана руководством парка совместно со спонсором, которым выступает КМ «Анкудиновский парк». Его стоимость не уточняется.

Напомним, что член совета директоров ООО «Парк Приокский» (парк «Швейцария) Николай Сатаев в июне 2017 года раскритиковал администрацию зоопарка, сказав, что «руководителей за такие зоопарки, как в парке «Швейцария», нужно выгонять».

СПРАВКА