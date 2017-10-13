Узбекистан и ФАО подписали соглашение по сохранению холодных пустынь

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан стал первым из трех государств региона, кто подписал соглашение с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в области сохранения и устойчивого использования холодных зимних пустынь Центральной Азии, передает корреспондент Sputnik.

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Документ в рамках инициативы по пустыням ЦА (КАДИ) был подписан сегодня в Варшаве на полях совместного заседания Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству. С узбекской стороны выступал председатель Государственного комитета Узбекистана по лесному хозяйству Низомиддин Бакиров, а сторону ФАО представляла субрегиональный координатор в Центральной Азии Юрико Шоджи.

В трехлетнем проекте стоимостью 1,36 миллиона долларов также примут участие Казахстан и Туркменистан. Ожидается, что его реализация начнется с проведения ознакомительного семинара в Узбекистане в начале ноября, куда будут приглашены и представители двух соседних стран-участниц.

«Около 85% территории Узбекистана занимают холодные зимние пустыни и полупустыни, и на эти экосистемы приходится 83% всех пастбищ. ФАО готова использовать свою экспертизу в области адаптации методов дистанционного зондирования для инвентаризации землепользования и учета происходящих в нем изменений в Узбекистане, а также для оценки имеющихся природных ресурсов», — сказала Шоджи.

По ее словам, в рамках проекта ФАО будет работать над повышением информированности общественности и лиц, принимающих решения, создаст временный руководящий орган для реализации КАДИ, займется подготовкой совместной рабочей программы и организацией международной конференции по сохранению и устойчивому использованию засушливых районов.

По оценке экспертов, в настоящее время практически отсутствуют какие-либо меры по предотвращению чрезмерной эксплуатации и деградации пустынных сред обитания, появляющихся в результате выпаса, сбора топливной древесины и развития инфраструктуры. Включение мероприятий по сохранению биологического разнообразия и природных ресурсов в государственные методы управления земельными ресурсами является жизненно важным. Однако, как считают специалисты ФАО, прежде необходимо сформировать потенциал технических знаний и навыков.