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18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцев ждет солнечная суббота

Но на следующий день в город на Неве вернутся дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Золотая осень в Северной столице в самом разгаре. Жаль только, что из-за постоянной непогоды почти не удается полюбоваться красивыми пейзажами. Впрочем, в субботу петербуржцы смогут это исправить.

— Будет хороший день в череде непрекращающихся циклонов. Наверное, надо посвятить его дачам, где постепенно угасают летние красоты, и прогулкам. Погода позволит это сделать, — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Днем в субботу температура воздуха прогреется до +7 градусов. С самого утра небо будет ясным, после обеда появятся облака, но самое главное, что дождей не предвидится. Действительно прекрасная возможность провести время на свежем воздухе.

В воскресенье непогода вернется — с девяти часов утра и до самого вечера обещают морось. Столбик термометра покажет +6…+8 градусов.

Всю следующую неделю погода будет весьма унылой — хмурое небо, сильные и не очень дожди и температура воздуха днем +6…+11 градусов — вот что нас ждет. Приятным исключением станет лишь вторник. В этот день осадков пока не обещают.

Стоит отметить, что по ночам ожидаются похолодания до +1 градуса. Медленно, но верно погода берет курс на зиму.

Кстати

В связи с частыми дождями, МЧС Ленобласти предупреждает о возможных подтоплениях и размытии дорог в Волосовском районе. А 15 и 16 октября жителям всего региона не стоит выходить из дома без зонта.

— В эти дни ожидаются дожди и порывы ветра до 15−17 метров в секунду, — сообщили спасатели.

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