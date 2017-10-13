Петербуржцев ждет солнечная суббота
Но на следующий день в город на Неве вернутся дожди.
Но на следующий день в город на Неве вернутся дожди.
Золотая осень в Северной столице в самом разгаре. Жаль только, что
— Будет хороший день в череде непрекращающихся циклонов. Наверное, надо посвятить его дачам, где постепенно угасают летние красоты, и прогулкам. Погода позволит это сделать, — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Днем в субботу температура воздуха прогреется до +7 градусов. С самого утра небо будет ясным, после обеда появятся облака, но самое главное, что дождей не предвидится. Действительно прекрасная возможность провести время на свежем воздухе.
Всю следующую неделю погода будет весьма унылой — хмурое небо, сильные и не очень дожди и температура воздуха днем +6…+11 градусов — вот что нас ждет. Приятным исключением станет лишь вторник. В этот день осадков пока не обещают.
Стоит отметить, что по ночам ожидаются похолодания до +1 градуса. Медленно, но верно погода берет курс на зиму.
Кстати
В связи с частыми дождями, МЧС Ленобласти предупреждает о возможных подтоплениях и размытии дорог в Волосовском районе. А 15 и 16 октября жителям всего региона не стоит выходить из дома без зонта.
— В эти дни ожидаются дожди и порывы ветра до 15−17 метров в секунду, — сообщили спасатели.