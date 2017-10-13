В Воронеже начался снос самовольно установленных гаражей на улице Ворошилова

Источник: Вести - Воронеж

Управа Ленинского района сегодня приступила к сносу самовольно установленных металлических гаражей на улице Ворошилова. По словам самих жильцов 55 дома, они появились на пустом месте за домом более 20 лет назад. Но, как оказалось, эти гаражи стоят на сетях и коммуникациях, и более того — территория не считается придомовой. А значит, у жильцов нет ни единого шанса отстоять свои гаражи.

— По строительным нормам и правилам, подобного рода объекты должны располагаться исключительно на специально отведённых земельных участках, то есть, гаражных кооперативах, с соответствующими санитарными нормами. Если на объект есть документы, а документы — это, прежде всего, земельный участок предоставленный, то мы ни по каким причинам не можем его демонтировать, — рассказала Ольга Томашевская, начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Управы ленинского района.