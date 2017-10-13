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18:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже начался снос самовольно установленных гаражей на улице Ворошилова

Участок пытались расчистить ещё в сентябре, но тогда помешали жители окрестных домов.

Источник: Вести - Воронеж

Управа Ленинского района сегодня приступила к сносу самовольно установленных металлических гаражей на улице Ворошилова. По словам самих жильцов 55 дома, они появились на пустом месте за домом более 20 лет назад. Но, как оказалось, эти гаражи стоят на сетях и коммуникациях, и более того — территория не считается придомовой. А значит, у жильцов нет ни единого шанса отстоять свои гаражи.

— По строительным нормам и правилам, подобного рода объекты должны располагаться исключительно на специально отведённых земельных участках, то есть, гаражных кооперативах, с соответствующими санитарными нормами. Если на объект есть документы, а документы — это, прежде всего, земельный участок предоставленный, то мы ни по каким причинам не можем его демонтировать, — рассказала Ольга Томашевская, начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Управы ленинского района.

Конкретно этот участок пытались расчистить ещё в сентябре, но тогда помешали жители окрестных домов. После визита сюда представителей управы некоторые хозяева всё же прислушались и демонтировали 6 гаражей из 18. Но большинство проигнорировали. Их гаражи вскрывают, и если обнаруживают автомобиль или другие ценные вещи, то замок снова заваривают — в знак последнего предупреждения. Всего только в Ленинском районе около полутора тысяч таких построек, и реестр их постоянно пополняется.

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