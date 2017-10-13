МЧС Кыргызстана больше не нуждается в гуманитарной помощи от Казахстана

Источник: Zakon.kz

В настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Кыргызской республики, опубликованном на их сайте.

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«Относительно появившейся в ряде средств массовой информации публикации о том, что в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике, Правительство Республики Казахстан приняло решение об оказании Кыргызской Республике гуманитарной помощи в виде досок обрезных, металлопроката и столбов деревянных, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики сообщает следующее.

Экстренное обращение кыргызской стороны имело место в мае текущего года в связи с сходом оползней, лавин и землетрясений в Ошской области. Однако Правительством Кыргызской Республики и при поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны. В этой связи, выражая благодарность Правительству Казахстана за данное решение, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики информирует, что в настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность", — отмечается в сообщении.