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18:49 (мск), источник: 365info.kz

Инфраструктуру вокруг школ раскритиковал Исекешев

Аким Астаны Асет Исекешев посетил несколько социально значимых объектов города, передает медиацентр акимата.

Источник: 365info.kz

У физико-технического лицея № 73 взору акима предстала нерадостная картина: из-за многочисленных строек вокруг учебного заведения проехать к храму науки оказалось непросто.

Чтобы добраться до школы, нужно сделать огромный крюк. Кроме того, нет автобусной остановки, а фонарей очень мало. И в довершение акима поразил строительный участок, который не был ничем огорожен, что однозначно небезопасно. Подъездные пути к детским садам, школам и жилым массивам должны быть безопасными и удобными, подчеркнул градоначальник.

Исекешев строго отчитал ответственных лиц и потребовал, чтобы все недостатки были устранены в течение недели. Ранее аким уже говорил необходимости устранить недостатки на дорогах и переходных переходах близ 28 учебных заведений..

По 24 школам это поручение уже выполнили, рапортует сайт акимата.

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