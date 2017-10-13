Инфраструктуру вокруг школ раскритиковал Исекешев
Аким Астаны Асет Исекешев посетил несколько социально значимых объектов города, передает медиацентр акимата.
Аким Астаны Асет Исекешев посетил несколько социально значимых объектов города, передает медиацентр акимата.
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Чтобы добраться до школы, нужно сделать огромный крюк. Кроме того, нет автобусной остановки, а фонарей очень мало. И в довершение акима поразил строительный участок, который не был ничем огорожен, что однозначно небезопасно. Подъездные пути к детским садам, школам и жилым массивам должны быть безопасными и удобными, подчеркнул градоначальник.
Исекешев строго отчитал ответственных лиц и потребовал, чтобы все недостатки были устранены в течение недели. Ранее аким уже говорил необходимости устранить недостатки на дорогах и переходных переходах близ 28 учебных заведений..
По 24 школам это поручение уже выполнили, рапортует сайт акимата.