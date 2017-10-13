Инфраструктуру вокруг школ раскритиковал Исекешев

Чтобы добраться до школы, нужно сделать огромный крюк. Кроме того, нет автобусной остановки, а фонарей очень мало. И в довершение акима поразил строительный участок, который не был ничем огорожен, что однозначно небезопасно. Подъездные пути к детским садам, школам и жилым массивам должны быть безопасными и удобными, подчеркнул градоначальник.