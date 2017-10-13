В аэропортах Узбекистана вводят систему зеленого и красного коридоров

Источник: Kommersant.uz

Как отмечается в постановлении Кабинета министров от 11 октября, физические лица, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей зеленый или красный коридор для совершения таможенных операций.

Читайте также В Узбекистане назовут главные проблемы для бизнесвумен

В местах прибытия на таможенную территорию или убытия с нее должны иметься не менее одного зеленого и не менее одного красного коридоров. Их общее количество зависит от объемов пассажиропотока и имеющихся возможностей.

Декларирование товаров в зеленом коридоре осуществляется в устной форме. Проход через зеленый коридор рассматривается как заявление таможенному органу о том, что у лица нет товаров, подлежащих письменному декларированию.

К зеленому коридору не допускаются товары, ввоз или вывоз которых запрещен или ограничен законодательством, чья стоимость или количество превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не облагаемых акцизным налогом, а также наличная национальная и иностранная валюта в суммах, превышающих предельные разрешенные к ввозу и вывозу суммы, подлежащие декларированию в письменной форме.

Если у лица, проходящего или проследовавшего через зеленый коридор, обнаружены товары, подлежащие письменному декларированию, либо превышающая предельную сумму незадекларированная в письменной форме валюта, оно привлекается к ответственности.

Лица, следующие по красному коридору, заполняют пассажирскую таможенную декларацию.

При перемещении через таможенную границу физическими лицами товаров, предназначенных для производственных или коммерческих целей, применяются общие правила таможенного оформления.