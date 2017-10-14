Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежи

Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба ВФМС.
«Сергей Кириенко и Николас Пападимитриу остались довольны готовностью площадки к приему участников и началу программы, оформлением и разнообразием зон для дискуссий, обучения, общения и отдыха», — отмечается в релизе.
В частности, организаторы осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, интерактивные зоны партнеров, международный пресс-центр с брифинговыми залами и рабочими зонами, экспозиции Youth Expo, фото- и видеостудию и другие объекты.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.