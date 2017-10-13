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22:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии обнаружен четвертый эпицентр вируса ящура

10 октября был подписан Указ Главы Башкортостана о признании неблагополучными пунктами по ящуру села Кандры и деревни Нижняя Каран-Елга.

Источник: РИА "Новости"

Накануне там приступили к отчуждению скота, сообщает «Туймазинский вестник».

Таким образом, вирус ящура поразил четыре населенных пункта Туймазинского района республики — сёла Урмекеево, Ермухаметово, Кандры и деревню Нижняя Каран-Елга.

Напомним, о проникновении опасного вируса в Башкирию стало известно 5 октября. В двух селах, Урмекеево и Ермухаметово, а также в крестьянском хозяйстве «Нур» села Кандры местные ветеринары заметили у коров странные пятна на вымени.

Результаты анализов показали наличие в крови животных опасного вируса ящура. Тут же в районе был объявлен режим ЧС, установлен карантин, очаги заражения оцеплены, сельчане ежедневно стали проходить медосмотр, а Следком РБ возбудил уголовное дело. Серьезно забеспокоились и в Татарстане: Туймазинский район соседствует с республикой, поэтому на границе с Башкирией были организованы специальные посты, досматриваются абсолютно все машины.

Для ликвидации очагов эпидемии необходимо сжечь 928 голов зараженного крупного рогатого скота и овец. Власти пообещали жителям, у которых пришлось изъять скотину, выплатить компенсацию — 130 рублей за 1 килограмм живого веса. Малообеспеченным и малоимущим семьям была выдана материальная помощь в 5000 рублей. Сегодня выплату получили 176 подворий. Власти республики подсчитали размер ущерба от вируса ящура — он составляет около 40 миллионов рублей.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, в свою очередь, обвинил в появлении ящура на территории республики не только беспечного фермера, но и ветеринарные службы, которые безответственно относятся к своей работе.

Тем временем накануне в эпицентры вируса ящура Госкомитетом Башкирии был отправлен первый гуманитарный груз — ультрапастеризованное молоко. Первые 100 пакетов молока были бесплатно розданы нуждающимся.

Сегодня Туймазинский район посетил министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Он проконтролировал работу медслужбы районной больницы и проверил наличие спецодежды.

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