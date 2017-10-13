В Башкирии обнаружен четвертый эпицентр вируса ящура

Результаты анализов показали наличие в крови животных опасного вируса ящура. Тут же в районе был объявлен режим ЧС, установлен карантин, очаги заражения оцеплены, сельчане ежедневно стали проходить медосмотр, а Следком РБ возбудил уголовное дело. Серьезно забеспокоились и в Татарстане: Туймазинский район соседствует с республикой, поэтому на границе с Башкирией были организованы специальные посты, досматриваются абсолютно все машины.



Для ликвидации очагов эпидемии необходимо сжечь 928 голов зараженного крупного рогатого скота и овец. Власти пообещали жителям, у которых пришлось изъять скотину, выплатить компенсацию — 130 рублей за 1 килограмм живого веса. Малообеспеченным и малоимущим семьям была выдана материальная помощь в 5000 рублей. Сегодня выплату получили 176 подворий. Власти республики подсчитали размер ущерба от вируса ящура — он составляет около 40 миллионов рублей.



Глава Башкирии Рустэм Хамитов, в свою очередь, обвинил в появлении ящура на территории республики не только беспечного фермера, но и ветеринарные службы, которые безответственно относятся к своей работе.



Тем временем накануне в эпицентры вируса ящура Госкомитетом Башкирии был отправлен первый гуманитарный груз — ультрапастеризованное молоко. Первые 100 пакетов молока были бесплатно розданы нуждающимся.



Сегодня Туймазинский район посетил министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Он проконтролировал работу медслужбы районной больницы и проверил наличие спецодежды.