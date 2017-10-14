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00:21 (мск), источник: Telegraf.by

Алеся Асташевич призналась, что никак не может сесть на диету

Белорусская модель Алеся Асташевич, входящая в так называемый список «Барби-моделей», призналась, что любит поесть и никак не может сесть на диету.

Источник: Telegraf.by

Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Не откладывай до ужина то, что можешь съесть за обедом. А вообще, я каждый день себе обещаю завтра сесть на диету, но, видимо, это завтра никогда не настанет», — отметила Алеся.

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