В мире моды принято историческое решение

Источник: Noi.md

Глава Gucci Марко Биззари объявил, что начиная с 2018 года, бренд официально откажется от производства одежды из натурального меха.

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«Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы будем продолжать делать добро для окружающей среды и животных. С помощью LAV (итальянской организации по защите прав животных) Gucci рада принять этот шаг и надеется, что это будет способствовать вдохновению инноваций и чувствительности, изменив престижную индустрию моды к лучшему», — отметил Биззари.

Он также сказал, что в соответствии с новой политикой бренд больше не будет использовать норковую шерсть, койота, енота, лисицы и любого другого животного, выращенного или пойманного из-за своей шерсти.