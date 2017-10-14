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11:20 (мск), источник: Noi.md

В мире моды принято историческое решение

Итальянский модный бренд Gucci объявил на Неделе моды в Милане, что в следующем году он откажется от использования натурального меха.

Источник: Noi.md

Глава Gucci Марко Биззари объявил, что начиная с 2018 года, бренд официально откажется от производства одежды из натурального меха.

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«Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы будем продолжать делать добро для окружающей среды и животных. С помощью LAV (итальянской организации по защите прав животных) Gucci рада принять этот шаг и надеется, что это будет способствовать вдохновению инноваций и чувствительности, изменив престижную индустрию моды к лучшему», — отметил Биззари.

Он также сказал, что в соответствии с новой политикой бренд больше не будет использовать норковую шерсть, койота, енота, лисицы и любого другого животного, выращенного или пойманного из-за своей шерсти.

Gucci — не единственная марка, которая отказалась от использования меха. В 2016 г. итальянский дизайнер Джорджио Армани объявил, что его бренды перестанут использовать мех, «отражая наше критическое внимание к критическим аспектам защиты и ухода за окружающей средой и животными». Кроме того, Вивьен Вествуд, Кальвин Кляйн и Ральф Лорен отказались от использования меха.

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