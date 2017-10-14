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09:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пора переобуваться: шиномонтажники Владивостока готовятся к очередям

Дороги на севере края уже опасны для летней резины, первые гололедные явления уже и во Владивостоке.

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Владивосток, 14 октября, PrimaMedia.

Многие СТО и шиномонтажные мастерские во Владивостоке уже ощущают наплыв автолюбителей, желающих сменить резину на своем авто. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia автомастера, ажиотажа они ждут в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, низкие температуры в Приморье установятся через две недели, однако специалисты не рекомендуют ждать сильных заморозков, а уже сейчас ехать в сервисные центры и «переобуваться».

Представители автомастерских во Владивостоке отмечают, что затягивать со сменой резины не стоит, несмотря, на что на дорогах краевого центра пока не отмечено гололедных явлений.

Процедура замены шин не занимает много времени, а вот попасть в традиционные очереди вполне реально. Корр. агентства поинтересовался у автомехаников Владивостока, сколько еще у автомобилистов есть времени, чтобы «переобуться» и какое наиболее подходящее время для перехода на зимнюю резину, где лучше всего хранить шины в межсезонье.

— Активно на смену шин люди стали записываться три дня назад, потому что утром и ночью температура воздуха уже довольно низкая. В принципе середина октября — традиционный период, когда происходит смены резины. Хотя у автолюбителей в запасе есть еще неделя, но в этом случае есть риск попасть на ажиотажный спрос, потому что запись уже идет на неделю вперед, — рассказали в торгово-сервисной компании «ШИНА25».

Впрочем, в автокомплексе «Rezina» отметили, что желающих сменить покрышки пока не так много. Вероятно, что это связано с тем, что в компании нет предварительной записи на замену шин. Там «переобувают» в порядке живой очереди.

В компании «Шинтоп Белый сервис» рассказали, что замена колес в среднем занимает 20 минут в зависимости от марки автомобиля.

— То, что сейчас температура на улице держится в районе +10…+12 °C не влияет на эксплуатацию шин. На улице же не + 30 °C, поэтому можно смело менять покрышки, — рассказали в компании «Шинтоп Белый сервис».

В «ШИНА25», как и в остальных шинных центрах, нельзя оставить резину на утилизацию, но зато есть так называемые «шинные отели», иными словами центры хранения автошин и дисков. Такая услуга очень популярна, особенно у тех, кто просто оставляет машину под окнами, а хранить резину до наступления следующего сезона негде. Цена за один месяц хранения в «ШИНА25» составляет 360 рублей.

Также автоэксперты настоятельно не рекомендуют менять «обувь для машины» самостоятельно. Ведь после «такой» замены нужно провести балансировку шин, а без специального оборудования сделать это невозможно. Поэтому балансировка на станке в автомастерской является обязательной процедурой после ротации шин. В противном случае есть риск не только получить вибрацию в колесе, но при дальнейшей эксплуатации авто ходовая часть может постепенно попросить ремонта.

Между тем корр. агентства в Примгидромете рассказали, что близкая к минусовым значениям температура воздуха во Владивостоке установится через две недели.

— Наверное, сейчас пока рано менять резину на автомобиле, но по крайне мере, об этом автомобилистам стоит задуматься. Следующая неделя будет немного теплее этой, но уже к концу октября, началу ноября температура воздуха установится в интервале +4…+5°C, — рассказали в пресс-службе Примгидромета.

Со слов автоэкспертов есть еще автолюбители, которые предпочитают так называемые всесезонные шины. Однако собеседники агентства рассказали, что всесезонных шин не существуют и на каждое время года нужно покупать только отдельные комплекты резины — зимнюю и летнюю.

— На некоторых шинах пишется маркировка «М+S», но это не значит, они всесезонные и на них можно ездить зимой. В большей степени они предназначены для мест, где преимущественно мягкий климат, и в зимние месяцы на таких шинах можно ездить, например в Краснодарском крае.

В целом автоэксперты пока советуют не торопиться с «переобуванием», а подождать еще хотя бы неделю. Но в тоже время рекомендуют «не тянуть резину», чтобы во время снегопада не стоять в очереди таких же не успевших.

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