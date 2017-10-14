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07:15 (мск), источник: Informburo.kz

Жителю Шымкента сообщили в ЦОНе, что он мёртв

Оформляя свидетельство о рождении сына, 25-летний житель Шымкента обнаружил, что по документам числится мёртвым 16 лет.

Жуткую новость сообщили 25-летнему шымкентцу Багдату Жумадилову в ЦОНе. Оказывается, по документам он числится умершим 16 лет назад, сообщает «Хабар 24».

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Считающийся мёртвым молодой мужчина жил обычной жизнью: получил диплом, отслужил в армии, женился. Ошибка обнаружилась, когда Багдат Жумадилов пришёл в ЦОН оформлять свидетельство о рождении сына.

«Я жив, но по документам в базе мёртв. До этого мне в ЦОНе сказали, что это вина ЗАГСа, а сегодня уже винят Центр занятости и социальных программ. Говорят: ошибку сделали в Кызылординской области Шиелийском районе. Хотя я там никогда не был, и семья моя тоже. Как мог умереть там?» — недоумевает Багдат Жумадилов.

Кто виновен в этой чудовищной ошибке, в ЦОНе и ЗАГСе сказать не могут. Да и сам молодой человек искать виновного не намерен. В ЗАГСе пообещали вернуть Бегдата Жумадилова к жизни через две недели.

«Мы отправляем его заявление в вышестоящий орган — Министерство юстиции РК. Там решится вопрос. А кто виноват, кто дал статус умершего, такими данными я не располагаю», — говорит представитель сектора ЗАГС Шымкента Клара Тилеуова.

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