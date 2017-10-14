Жителю Шымкента сообщили в ЦОНе, что он мёртв

Жуткую новость сообщили 25-летнему шымкентцу Багдату Жумадилову в ЦОНе. Оказывается, по документам он числится умершим 16 лет назад, сообщает «Хабар 24».

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Считающийся мёртвым молодой мужчина жил обычной жизнью: получил диплом, отслужил в армии, женился. Ошибка обнаружилась, когда Багдат Жумадилов пришёл в ЦОН оформлять свидетельство о рождении сына.

«Я жив, но по документам в базе мёртв. До этого мне в ЦОНе сказали, что это вина ЗАГСа, а сегодня уже винят Центр занятости и социальных программ. Говорят: ошибку сделали в Кызылординской области Шиелийском районе. Хотя я там никогда не был, и семья моя тоже. Как мог умереть там?» — недоумевает Багдат Жумадилов.

Кто виновен в этой чудовищной ошибке, в ЦОНе и ЗАГСе сказать не могут. Да и сам молодой человек искать виновного не намерен. В ЗАГСе пообещали вернуть Бегдата Жумадилова к жизни через две недели.