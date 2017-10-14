Солдатам расскажут о «ДВ-гектаре» с помощью автопробега

Хабаровск, 14 октября, AmurMedia.

Автопробег «ДВ-Гектар» начался на Дальнем Востоке. Представители Агентства по развитию человеческого капитала посетят крупные воинские части, чтобы рассказать им о программе по выдаче земельных участков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Первые встречи АРЧК ДВ с личным составом прошли 12 октября на кораблях Тихоокеанского флота. Военнослужащим рассказали о программе «дальневосточный гектар». Специалисты АРЧК ДВ провели встречу с личным составом эскадренного миноносца «Быстрый» из состава сил Тихоокеанского флота. Служащим по контракту и призывникам продемонстрировали, как быстро и просто дистанционно оформить участок земли в любом регионе ДФО с помощью новейших технологий, рассказали о мерах господдержки и возможностях трудоустройства в дальневосточном регионе после окончания срока службы. По словам специалистов АРЧК ДВ, тема вызвала у слушателей живой интерес.

«Многие из присутствовавших на встрече уже не раз задумывались об участии в программе, некоторые уже оформили свои гектары. Активнее всего вопросы задавали дальневосточники, призывники с Сахалина и Магаданской области, в первую очередь, они касались строительства жилья на “дальневосточных гектарах”, мер господдержки и пакетных решений, возможностей кооперации для совместного освоения земельных участков», — отметили в агентстве.

Автопробег, организованный агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, пройдет по ключевым населенным пунктам Дальневосточного федерального округа, где расположены крупные военные части. В регионе проходят службу люди со всей страны, ключевая цель автопробега — показать им возможности современного этапа развития Дальнего Востока, отметили организаторы.

«Молодые люди, служащие здесь по призыву, контрактники после окончания службы могут остаться на Дальнем Востоке и найти себя в огромном поле возможностей, которые открывает сегодня регион. Фундаментом для этого может послужить программа “Дальневосточный гектар”, дающая возможность жить и работать на своей земле. Наша задача, чтобы военнослужащие по окончании службы стали новыми жителями региона», — добавили в АРЧК ДВ.