Первокурсников Дальрыбвтуза посвятили в студенты с Андреем Тарасенко

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете состоялась торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

В студенческом клубе «Паллада» собрались первокурсники и их родители, профессорско-преподавательский состав и ректорат университета, представители организаций рыболовной отрасли. Андрей Тарасенко, поздравляя студентов, отметил, что они выбрали для себя очень интересную и востребованную профессию.

«Быть студентом Дальрыбвтуза очень почетно, его выпускники высоко ценятся во всей стране — и на северо-западе, и на Чёрном море. Я сам несколько лет работал рыбаком, и могу сказать, что профессия эта очень интересная и востребованная. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина действует специальная программа, по которой все судоверфи страны производят только рыболовные суда. И после выпуска вы станете капитанами и производственными мастерами уже в обновлённом флоте. Желаю вам семи футов под килем, хорошей учёбы и успешного будущего!», — поздравил первокурсников Андрей Тарасенко.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, свои первые и самые важные студенческие документы получили первокурсники — международники и мореходы, студенты институтов рыболовства и аквакультуры, пищевых производств. Они произнесли клятву первокурсника и исполнили гимн университета. Продолжился торжественный вечер концертной программой.