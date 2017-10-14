Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:31 (мск), источник: Восток Медиа

Первокурсников Дальрыбвтуза посвятили в студенты с Андреем Тарасенко

Врио губернатора поздравил молодёжь с этим событием.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете состоялась торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

В студенческом клубе «Паллада» собрались первокурсники и их родители, профессорско-преподавательский состав и ректорат университета, представители организаций рыболовной отрасли. Андрей Тарасенко, поздравляя студентов, отметил, что они выбрали для себя очень интересную и востребованную профессию.

«Быть студентом Дальрыбвтуза очень почетно, его выпускники высоко ценятся во всей стране — и на северо-западе, и на Чёрном море. Я сам несколько лет работал рыбаком, и могу сказать, что профессия эта очень интересная и востребованная. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина действует специальная программа, по которой все судоверфи страны производят только рыболовные суда. И после выпуска вы станете капитанами и производственными мастерами уже в обновлённом флоте. Желаю вам семи футов под килем, хорошей учёбы и успешного будущего!», — поздравил первокурсников Андрей Тарасенко.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, свои первые и самые важные студенческие документы получили первокурсники — международники и мореходы, студенты институтов рыболовства и аквакультуры, пищевых производств. Они произнесли клятву первокурсника и исполнили гимн университета. Продолжился торжественный вечер концертной программой.

Дальрыбвтуз — ведущий отраслевой вуз рыбной промышленности Федерального агентства по рыболовству. В этом году университету исполнилось 87 лет. Обучение в вузе ведется по 32 направлениям и специальностям высшего образования по техническому и рыбохозяйственному профилям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В погоне за «Мариинками» власти забыли о приморской культуре
Хабаровские волонтёры в Сочи помогают журналистам и гостям с Кубы
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь