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06:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Уволенную за показ детям фильма «Оно» учительницу поддержала детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила «Интерфаксу», что школьный учитель имеет право под свою ответственность показывать кино с маркировкой «18+» на уроке. Мишонова пожалела о том, что учительнице из Балашихи пришлось из-за подобного инцидента покинуть школу.

Источник: Reuters

«Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм “Оно” учащимся восьмого класса. Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы. Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста», — рассказала она.

Также Мишонова пожалела о том, что из-за этого инцидента учительница покинула школу. «Она написала заявление по собственному желанию из-за того, что на нее пожаловались. Никаких репрессий в отношении нее нет. Уверена, что она без проблем трудоустроится в другую школу», — добавила омбудсмен.

13 октября стало известно, что учительницу одной из школ подмосковной Балашихи уволили после того, как на уроке русского языка она показала детям фильм «Оно» по книге Стивена Кинга. Учительница устроила киносеанс по просьбам детей.

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Фильм ужасов «Оно» установил мировой рекорд среди картин своего жанра по кассовым сборам. Вышедшая в прокат 7 сентября лента успела собрать более 500 миллионов долларов. До этого самым кассовым в истории хоррором считался фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», заработавший 441 миллион долларов.

Картина Андреса Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.

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