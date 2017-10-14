Бесплатные консультации для молодых семей начнут проводить в Хабаровске
Жители краевой столицы смогут встретиться с гинекологами, педиатрами и урологами.
Жители краевой столицы смогут встретиться с гинекологами, педиатрами и урологами.
На следующей неделе в Хабаровске стартует проект «Школа молодой семьи». Занятия для жителей краевой столицы будут проводить специалисты из медицинских учреждений города. Посетить консультации смогут все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Участие в семинарах примут
Также во время занятий хабаровчане больше узнают о планировании беременности, профилактике венерических заболеваний. Участники проекта смогут задать специалистам свои вопросы.
Первая встреча состоится 18 октября. Потом занятия будут проходить до конца декабря каждую среду с 19:00 до 20:00 в городском ресурсном центре по адресу: улица Ленинградская, 30 (актовый зал). Вход свободный.