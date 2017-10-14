Бесплатные консультации для молодых семей начнут проводить в Хабаровске

На следующей неделе в Хабаровске стартует проект «Школа молодой семьи». Занятия для жителей краевой столицы будут проводить специалисты из медицинских учреждений города. Посетить консультации смогут все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Участие в семинарах примут врачи-гинекологи, урологи, наркологи, педиатры, специалисты Дальневосточного государственного медицинского университета. Они расскажут хабаровчанам о физиологических особенностях полового развития девушек и юношей и о профилактике заболеваний репродуктивного характера.

Также во время занятий хабаровчане больше узнают о планировании беременности, профилактике венерических заболеваний. Участники проекта смогут задать специалистам свои вопросы.