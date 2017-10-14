И.о. главы Владивостока Константин Межонов: Я тоже обманутый дольщик

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Владивосток, 14 октября, PrimaMedia.

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Константин Межонов считает себя обманутым дольщиком наряду с сотнями приморцев. Об этом он заявил на митинге в столице Приморья, подчеркнув, что разделяет эту участь с момента вступления в должность и.о. мэра города, сообщает ИА PrimaMedia.

Обманутые дольщики Владивостока вновь вышли на митинг в субботу, 14 октября. В числе выступающих был и Константин Межонов, который, отвечая на вопрос владелицы несуществующего жилья по Кипарисовой 26, считает ли он себя обманутым дольщиком, сказал, что «наверное считает», как только стал исполнять обязанности мэра Владивостока.