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09:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

И.о. главы Владивостока Константин Межонов: Я тоже обманутый дольщик

14 квартир в 26 доме на Кипарисовой, строительство которого заморожено уже около 10 лет, принадлежит администрации краевого центра.

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Владивосток, 14 октября, PrimaMedia.

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Константин Межонов считает себя обманутым дольщиком наряду с сотнями приморцев. Об этом он заявил на митинге в столице Приморья, подчеркнув, что разделяет эту участь с момента вступления в должность и.о. мэра города, сообщает ИА PrimaMedia.

Обманутые дольщики Владивостока вновь вышли на митинг в субботу, 14 октября. В числе выступающих был и Константин Межонов, который, отвечая на вопрос владелицы несуществующего жилья по Кипарисовой 26, считает ли он себя обманутым дольщиком, сказал, что «наверное считает», как только стал исполнять обязанности мэра Владивостока.

Как стало известно, 14 квартир в доме по Кипарисовой, строительство которого заморожено уже около 10 лет, принадлежит администрации краевого центра.

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