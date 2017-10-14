Торжественная встреча отряда кораблей морских сил Японии прошла во Владивостоке

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Владивосток, 14 октября, PrimaMedia.

Отряд кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» в рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ прибыл сегодня, 14 октября, с неофициальным визитом в главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia. По старой русской традиции гостей встретили с хлебом и солью.

На 33 причале Корабельной набережной с приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ. Так же на мероприятии присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.

Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней. Для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, также состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.

— Основная программа начнется завтра. В 11.00 пройдет возложение венков, затем посещение подводной лодки и музея Тихоокеанского флота, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.