Торжественная встреча отряда кораблей морских сил Японии прошла во Владивостоке
По старой русской традиции экипажи кораблей «Харусамэ» и «Касима» приветствовали с хлебом и солью (ФОТО).
По старой русской традиции экипажи кораблей «Харусамэ» и «Касима» приветствовали с хлебом и солью (ФОТО).
Владивосток, 14 октября, PrimaMedia.
Отряд кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» в рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ прибыл сегодня, 14 октября, с неофициальным визитом в главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia. По старой русской традиции гостей встретили с хлебом и солью.
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Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней. Для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, также состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.
— Основная программа начнется завтра. В 11.00 пройдет возложение венков, затем посещение подводной лодки и музея Тихоокеанского флота, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения
Учебное плавание отряда кораблей началось 22 мая, за 164 дня корабли пройдут 30 тысяч морских миль, посетят 8 государств, 13 портов. Из приморской столицы «Харусамэ» и «Касима» проследуют в порт Южной Кореи, а затем к 1 ноября вернутся на базу в Японию. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.