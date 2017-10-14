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09:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Торжественная встреча отряда кораблей морских сил Японии прошла во Владивостоке

По старой русской традиции экипажи кораблей «Харусамэ» и «Касима» приветствовали с хлебом и солью (ФОТО).

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Владивосток, 14 октября, PrimaMedia.

Отряд кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» в рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ прибыл сегодня, 14 октября, с неофициальным визитом в главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia. По старой русской традиции гостей встретили с хлебом и солью.

На 33 причале Корабельной набережной с приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ. Так же на мероприятии присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.

Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней. Для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, также состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.

— Основная программа начнется завтра. В 11.00 пройдет возложение венков, затем посещение подводной лодки и музея Тихоокеанского флота, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Учебное плавание отряда кораблей началось 22 мая, за 164 дня корабли пройдут 30 тысяч морских миль, посетят 8 государств, 13 портов. Из приморской столицы «Харусамэ» и «Касима» проследуют в порт Южной Кореи, а затем к 1 ноября вернутся на базу в Японию. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.

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