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08:04 (мск), источник: 365info.kz

В субботу на большей части Казахстана ожидаются дожди

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 14 октября ожидается местами дождь, усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 100% 767 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: 365info.kz

Местами на севере и западе ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет». В Алматинской области в районе Жаланашколя ночью усиление ветра 20−25 м/с..

В Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. В Акмолинской, днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казхстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской, ночью и утром в Атырауской областях местами — туман.

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