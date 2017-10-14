В субботу на большей части Казахстана ожидаются дожди
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 14 октября ожидается местами дождь, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов 14 октября ожидается местами дождь, усиление ветра.
Местами на севере и западе ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет». В Алматинской области в районе Жаланашколя ночью усиление ветра 20−25 м/с..
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В Костанайской, ночью и утром в Атырауской областях местами — туман.