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08:24 (мск), источник: Kazinform

О 100-процентной подаче тепла в многоэтажки столицы доложили энергетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны провел совещание, на котором дал руководителям управлений ряд поручений, связанных с жизнедеятельностью города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Источник: Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны провел совещание, на котором дал руководителям управлений ряд поручений, связанных с жизнедеятельностью города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

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Руководитель Управления энергетики Бахтыбек Жапаев доложил о ходе отопительного сезона в столице. По его словам, в настоящее время практически во все объекты и жилые дома города осуществляется подача тепла.

Он напомнил, что отопительный сезон в Астане начался 27 сентября. На тот момент к теплоснабжению было подключено подавляющее большинство объектов.

«Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Температурный режим выдерживается в соответствии с утвержденной режимной картой. Энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива», — сообщил Бахтыбек Жапаев.

В настоящее время, продолжил он, 100%-ная подача тепла обеспечена на объекты здравоохранения, ясли и сады, школы, учебные заведения, объекты культуры, многоэтажные дома. Частные дома обеспечены теплоснабжением на 98%.

С начала отопительного сезона на тепло- и электросетях Астаны аварий и отказов I и II степени не зарегистрировано.

Между тем, отметил руководитель ведомства, за два прошедших отопительных сезона городские власти помогли 1 262 заявителям приобрести уголь на общую сумму 21,33 млн тенге.

В нынешнем году пенсионерам, а также социально незащищенным слоям населения вновь помогут приобрести уголь. Социальную помощь на приобретение твердого топлива оказывают пенсионерам по возрасту, инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в частных жилых домах с печным отоплением, при наличии дохода, не превышающего трех прожиточных минимума (около 73 тыс. тенге).

Между тем с 1 сентября по 11 октября на станции Астана выгружено 46 726 тонн угля. В общей сложности доставлено 667 вагонов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30%.

В текущем году дополнительно к ежегодному объему в Астану доставлено 25 тыс. тонн угля.

Дефицита угля в столице не наблюдается.

В этой связи А. Исекешев поручил руководству департамента по регулированию естественных монополий принять необходимые меры по недопущению необоснованного роста цен на твердое топливо, а также на продукты питания.

На совещании Асет Исекешев также сделал акцент на сфере здравоохранения. В частности, он уделил внимание вопросу санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так, по его словам, в 2017 году из местного бюджета для вакцинации против гриппа выделены средства для охвата 3,2% от общего числа населения при требуемом уровне не менее 10%.

В свою очередь, руководитель Управления здравоохранения Камалжан Надыров проинформировал акима города, что на вакцинацию населения против гриппа на время эпидемиологического сезона 2017/18 года в столице Казахстана выделено 64 млн тенге.

По информации медиацентра акимата столицы, за счет средств государственного бюджета будут вакцинированы 74 тысячи жителей Астаны.

Тем временем бесплатную прививку смогут получить наиболее уязвимые категории населения.

Также жители столицы смогут пройти платную вакцинацию против гриппа. Кампания по вакцинации стартовала 1 октября и продлится до середины месяца.

В этой связи руководителю столичного Управления здравоохранения Камалжану Надырову аким поручил взять данный вопрос на личный контроль и доложить о результатах вакцинации населения против гриппа.

В ходе совещания Асету Исекешеву доложили о промежуточных итогах работы системы видеофиксации «Сергек».

С 15 сентября, после старта работы камер «Сергек», отметил А. Исекешев, в Астане снизилось количество ДТП в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам аппаратного совещания аким Астаны дал поручения акимам трех районов города по санитарной очистке и благоустройству территорий в ходе подготовки к зимнему периоду.

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