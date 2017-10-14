Впервые финал Кубка Казахстана пройдет в октябре
Сегодня в финальном матче за Кубок Казахстана сойдутся «Кайрат» и «Атырау», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Сегодня в финальном матче за Кубок Казахстана сойдутся «Кайрат» и «Атырау», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Впервые за 26 розыгрышей финал Кубка Казахстана состоится в октябре месяце.
Ранее финалы Кубка Казахстана проходили в апреле, июне, июле, августе, ноябре. Теперь вот в октябре.
Последние 16 финалов прошли в ноябре. Всего в ноябре было 19 финалов. По два в июне и июле.