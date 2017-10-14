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10:03 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 октября

На территории всей страны ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +12, +17 С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +12, +17 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит +16 С в Кишиневе и +17 С на юге.

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Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием. Ветер северо-западный до 3−8 метров в секунду.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +15 С днем, а ночью +4, +7 С.

В центре республики ожидается от +13 до + 16 С в дневные часы и +5, +8 С — ночью. На юге температура поднимется до +14, +17 градусов днем и до +9 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в воскресенье, 15 октября, и понедельник, 16 октября, ожидается переменная облачность, а в центре и на севере в воскресенье ожидается небольшой дождь. В целом температура будет держать на уровне +17, +23 С.

Праздники — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Покров — древний праздник славян, означавший конец осенних хороводов, начало зимних посиделок. Считалось, что Сварог покрывает Землю павшим листом да кличет Светлых Богов на Небо (в Сваргу).

С введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме. Примерно с этих дней начинали топить в избах: начинали работать пряхи и ткачихи.

Народные приметы

Какова на Покров погода, такова и зима.

Откуда ветер дует, оттуда и ждите морозов.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет — то и на Екатерину (7 декабря) снега не видать.

Журавли на Покров отлетели, ждите зиму раннюю да студеную;.

Если к Покрову дуб и береза облетели полностью, зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.

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