Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» пробудет в Иркутске до 15 октября
Она смягчает сердца. В Иркутск привезли знаменитую икону образа божьей матери.
Она смягчает сердца. В Иркутск привезли знаменитую икону образа божьей матери.
Она смягчает сердца. В Иркутск привезли знаменитую икону образа божьей матери.
Великой святыне поклоняются православные в эти дни в Морском храме Иркутска. Образ Божьей матери «Умягчение злых сердец». Тот самый, что покрылся кровью в день гибели подводной лодки «Курск» и потемнел ликом годом ранее: в 99-м. Перед тем как в Москве экстремисты взорвали жилые дома. А
— Освящённая на её мощах, она замироточила тотчас. И так сильно замироточила, что стала для многих удивлением, утешением, сенсацией. А для верующих людей это, конечно, прежде всего — свидетельство близости Бога к нам. Господь вот такими чудесами показывает, что он близок, — говорит настоятель
Она уже побывала в Германии, в США, в Австралии, на Святой горе Афон, в Беларуси и на Украине. Верующие рассказывают о многих чудесах. Болящим икона даёт исцеление, слабых духом — укрепляет. Но чаще всего ей молятся о помощи в печали, в жизненных скорбях, при вражде или гонениях, об усмирении страстей.
К ней обращаются патриархи и президенты. А вот теперь по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима икона Божьей матери «Семистрельная» гостит в Харлампиевском храме. До 15 октября церковь будет открыта с восьми утра и до девяти часов вечера.