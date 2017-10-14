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09:45 (мск), источник: Вести Иркутск

Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» пробудет в Иркутске до 15 октября

Она смягчает сердца. В Иркутск привезли знаменитую икону образа божьей матери.

Она смягчает сердца. В Иркутск привезли знаменитую икону образа божьей матери.

Великой святыне поклоняются православные в эти дни в Морском храме Иркутска. Образ Божьей матери «Умягчение злых сердец». Тот самый, что покрылся кровью в день гибели подводной лодки «Курск» и потемнел ликом годом ранее: в 99-м. Перед тем как в Москве экстремисты взорвали жилые дома. А вообще-то чудесные свойства обычной бумажной иконы проявились вскоре после прославления святой блаженной Матроны Московской.

— Освящённая на её мощах, она замироточила тотчас. И так сильно замироточила, что стала для многих удивлением, утешением, сенсацией. А для верующих людей это, конечно, прежде всего — свидетельство близости Бога к нам. Господь вот такими чудесами показывает, что он близок, — говорит настоятель Михайло-Архангельского (Харламиевского) храма Иркутска Евгений Старцев.

Она уже побывала в Германии, в США, в Австралии, на Святой горе Афон, в Беларуси и на Украине. Верующие рассказывают о многих чудесах. Болящим икона даёт исцеление, слабых духом — укрепляет. Но чаще всего ей молятся о помощи в печали, в жизненных скорбях, при вражде или гонениях, об усмирении страстей.

К ней обращаются патриархи и президенты. А вот теперь по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима икона Божьей матери «Семистрельная» гостит в Харлампиевском храме. До 15 октября церковь будет открыта с восьми утра и до девяти часов вечера.

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