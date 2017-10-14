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08:43 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Вьетнама

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание главе Вьетнама Чан Дай Куангу в связи с разрушительным наводнением в северных и центральных регионах страны, приведшим к многочисленным человеческим жертвам.

Источник: Podrobno.uz

«Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании главы государства.

В результате наводнения более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах. По последней информации погибли свыше 50 человек, еще около 40 числятся пропавшими без вести.

По данным местных изданий, в прошлом году тропические штормы и наводнения нанесли Вьетнаму ущерб в размере 1,75 миллиарда долларов, погибли 264 человека.

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