Мирзиёев выразил соболезнования президенту Вьетнама

«Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании главы государства.

В результате наводнения более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах. По последней информации погибли свыше 50 человек, еще около 40 числятся пропавшими без вести.