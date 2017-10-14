Магнитная буря обрушилась на Землю

Источник: Noi.md

В ближайшие три дня магнитные бури на Земле усилятся, и миллионы метеозависимых людей могут почувствовать резкое ухудшение здоровья — обострение хронических заболеваний, скачки давления, головокружение и головную боль. Как передает replyua.net, ситуацию прокомментировали медики.

По их словам, в ближайшие дни будет пасмурно, однако солнечная активность усилится, и ухудшение самочувствия возможно у 70 процентов людей, причем даже у тех, кто не считает себя метеозависимыми. «У гипертоников давление повышается, у гипотоников — снижается, сопровождается это головными болями, потерей трудоспособности, нарушением общего самочувствия», — рассказала Виктория Форсенко, известный кардиолог.