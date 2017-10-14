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09:37 (мск), источник: Noi.md

Магнитная буря обрушилась на Землю

Земли достигла магнитная буря, активная фаза которой продлится до 16 октября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Noi.md

В ближайшие три дня магнитные бури на Земле усилятся, и миллионы метеозависимых людей могут почувствовать резкое ухудшение здоровья — обострение хронических заболеваний, скачки давления, головокружение и головную боль. Как передает replyua.net, ситуацию прокомментировали медики.

По их словам, в ближайшие дни будет пасмурно, однако солнечная активность усилится, и ухудшение самочувствия возможно у 70 процентов людей, причем даже у тех, кто не считает себя метеозависимыми. «У гипертоников давление повышается, у гипотоников — снижается, сопровождается это головными болями, потерей трудоспособности, нарушением общего самочувствия», — рассказала Виктория Форсенко, известный кардиолог.

Магнитные бури, по прогнозам метеорологов, продлятся до 16 октября. Кроме того, ухудшение самочувствия возможно и в последующие дни. Врачи советуют избегать физических нагрузок, следить за питанием и отказаться от спиртных напитков.

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Магнитная буря обрушилась на Землю
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