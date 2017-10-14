Узбекские аэропорты подобреют к прилетающим

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В международных аэропортах Узбекистана, начиная с 1 января 2018 года, начнет действовать так называемая система двойного коридора.

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Она подразумевает появление «зеленого» и «красного» коридоров для прилетающих лиц. Первый будет предназначен для перемещения через таможенную границу товаров для некоммерческих целей в ручной клади и сопровождаемом багаже без декларирования, а второй — провоза товаров, подлежащих декларированию в письменной форме.

На втором этапе с 1 января 2021 года система заработает во всех автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через таможенную границу республики.

По оценкам экспертов, это решение позволит гармонизировать условия таможенного оформления граждан в стране с общепринятыми мировыми стандартами, упростить формальности на границе, а также создать наиболее благоприятные условия для развития туризма.

Сегодня Узбекистан остается одним из немногих государств, не внедривших эту удобную практику. Люди, прилетающие в страну международными рейсами, вынуждены проходить процедуру дополнительного осмотра их багажа перед выходом в город, а также заполнять в обязательном порядке таможенную декларацию.

Вход в «зеленый» коридор будет обозначаться специальным графическим символом в виде восьмиугольника зеленого цвета на белом фоне, а также выполненными зеленым цветом на государственном, русском и английском языках надписями «Yashil yo’lak», «Зеленый коридор» и «Green channel», а также «Yozma deklaratsiyalanmaydigan tovarlar» «Товары, не подлежащие письменному декларированию» и «Nothing to declare».