Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
11:43 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекские аэропорты подобреют к прилетающим

В международных аэропортах Узбекистана, начиная с 1 января 2018 года, начнет действовать так называемая система двойного коридора.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В международных аэропортах Узбекистана, начиная с 1 января 2018 года, начнет действовать так называемая система двойного коридора.

Читайте также
В Узбекистане запретили строительство автогазозаправочных станций (АГЗС)

Она подразумевает появление «зеленого» и «красного» коридоров для прилетающих лиц. Первый будет предназначен для перемещения через таможенную границу товаров для некоммерческих целей в ручной клади и сопровождаемом багаже без декларирования, а второй — провоза товаров, подлежащих декларированию в письменной форме.

На втором этапе с 1 января 2021 года система заработает во всех автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через таможенную границу республики.

По оценкам экспертов, это решение позволит гармонизировать условия таможенного оформления граждан в стране с общепринятыми мировыми стандартами, упростить формальности на границе, а также создать наиболее благоприятные условия для развития туризма.

Сегодня Узбекистан остается одним из немногих государств, не внедривших эту удобную практику. Люди, прилетающие в страну международными рейсами, вынуждены проходить процедуру дополнительного осмотра их багажа перед выходом в город, а также заполнять в обязательном порядке таможенную декларацию.

Вход в «зеленый» коридор будет обозначаться специальным графическим символом в виде восьмиугольника зеленого цвета на белом фоне, а также выполненными зеленым цветом на государственном, русском и английском языках надписями «Yashil yo’lak», «Зеленый коридор» и «Green channel», а также «Yozma deklaratsiyalanmaydigan tovarlar» «Товары, не подлежащие письменному декларированию» и «Nothing to declare».

«Красный» коридор обозначат графическим символом в виде квадрата красного цвета на белом фоне, а также выполненными красным цветом на государственном, русском и английском языках надписями «Qizil yo’lak», «Красный коридор» и «Red channel», «Yozma deklaratsiyalanadigan tovarlar», «Товары, подлежащие письменному декларированию» и «Goods to declare».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сергели появится сразу семь новых заводов: они будут выпускать пиво, соки, водку и консервы
В Ташкенте пройдет неделя российского кино
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь