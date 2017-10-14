Кузбассовец заплатит штраф за ложное сообщение о нападении

Жителю Топок грозит штраф за заведомо ложный вызов полиции. Мужчина, будучи нетрезвым, заявил о нападении. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в полицию и рассказал, что неизвестные ворвались в его дом, избили его и отобрали мобильный телефон. Приехавшие по вызову стражи порядка не нашли на месте «происшествия» следов борьбы, зато обнаружили телефон, который якобы забрали налетчики.

Родственники мужчины рассказали, что в течение нескольких дней он злоупотреблял спиртным, при этом он не выходил из дома и никого не принимал. Таким образом факт нападения не подтвердился.