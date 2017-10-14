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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец заплатит штраф за ложное сообщение о нападении

Мужчина позвонил в полицию в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Жителю Топок грозит штраф за заведомо ложный вызов полиции. Мужчина, будучи нетрезвым, заявил о нападении. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в полицию и рассказал, что неизвестные ворвались в его дом, избили его и отобрали мобильный телефон. Приехавшие по вызову стражи порядка не нашли на месте «происшествия» следов борьбы, зато обнаружили телефон, который якобы забрали налетчики.

Родственники мужчины рассказали, что в течение нескольких дней он злоупотреблял спиртным, при этом он не выходил из дома и никого не принимал. Таким образом факт нападения не подтвердился.

На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей.

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