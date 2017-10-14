Ростовчанин Заали Саркисян прошёл «слепые прослушивания» на проекте «Голос»
Бывший работник налоговой инспекции покорил всех членов жюри своим тенором.
Бывший работник налоговой инспекции покорил всех членов жюри своим тенором.
28-летний ростовчанин успешно стартовал на проекте Первого канала «Голос».
На «слепых прослушиваниях» Заали Саркисян исполнял песню Джоша Гробана Aljate «Уйди».
Вопреки названию композиции, вокалист остался в проекте, так как наставник Александр Градский нажал на красную кнопку на 50-й секунде выступления, а потом слушал ростовчанина буквально с открытым ртом.
Другие члены жюри тоже отметили тенор ростовчанина. В комментариях они отмечали: «легко поёт», «обволакивающий» голос, «заслуживал всех разворотов 100 процентов». Они не повернулись к исполнителю, потому что побоялись «составить конкуренцию Александру Борисовичу» или, как Дима Белан, уже не имели права выбора.
О себе Заали Саркисян рассказал, что он «армянин, но родился в Грузии», а приехал на вокальное шоу «из замечательного города Ростов-на-Дону».
Ещё о вокалисте известно, что по первой профессии он госуправленец,
Заали Саркисян продолжит участие в шоу в команде Александра Градского и после эфира сказал, что ему интересно поработать с этим наставником в разных жанрах.
Добавим, что Заали Саркисян — далеко не первый наш земляк, участвующий в телешоу «Голос». В предыдущих сезонах пели Кирилл Бабиев, Роман Багаджиян, Александра Грекова (Колпикова), Нана Хатл и другие, а также школьницы — Вика Оганисян и Яся Дегтярёва.