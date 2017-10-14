Ростовчанин Заали Саркисян прошёл «слепые прослушивания» на проекте «Голос»

28-летний ростовчанин успешно стартовал на проекте Первого канала «Голос».

На «слепых прослушиваниях» Заали Саркисян исполнял песню Джоша Гробана Aljate «Уйди».

Вопреки названию композиции, вокалист остался в проекте, так как наставник Александр Градский нажал на красную кнопку на 50-й секунде выступления, а потом слушал ростовчанина буквально с открытым ртом.

Другие члены жюри тоже отметили тенор ростовчанина. В комментариях они отмечали: «легко поёт», «обволакивающий» голос, «заслуживал всех разворотов 100 процентов». Они не повернулись к исполнителю, потому что побоялись «составить конкуренцию Александру Борисовичу» или, как Дима Белан, уже не имели права выбора.

О себе Заали Саркисян рассказал, что он «армянин, но родился в Грузии», а приехал на вокальное шоу «из замечательного города Ростов-на-Дону».

Ещё о вокалисте известно, что по первой профессии он госуправленец, какое-то время работал в налоговой инспекции, но понял: «Это все-таки не мое, взял стопку документов, подбросил их в воздух. Мне все начали аплодировать. Было так приятно, они понимали, что музыка — это моя жизнь».

Заали Саркисян продолжит участие в шоу в команде Александра Градского и после эфира сказал, что ему интересно поработать с этим наставником в разных жанрах.