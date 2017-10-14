В Челябинске закрыто движение трамваев на вокзал и Медгородок

В связи укладкой дорожного покрытия по улице Рождественского от улицы Малогрузовой до Копейского шоссе закрывается движение троллейбусов с 5:00 часов 14 октября до 23:00 часов 15 октября.

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса и по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной будет закрыто движение трамваев на вокзал и Медгородок, вносятся изменения в маршруты: