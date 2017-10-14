Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Война c Америкой на западной границе: кто кого
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске закрыто движение трамваев на вокзал и Медгородок

Идут работы по ремонту трамвайных путей.

Источник: Аргументы и факты

Маршруты электротранспорта в Челябинске изменятся в связи с проведением ремонтных работ, сообщает «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

В связи укладкой дорожного покрытия по улице Рождественского от улицы Малогрузовой до Копейского шоссе закрывается движение троллейбусов с 5:00 часов 14 октября до 23:00 часов 15 октября.

Троллейбусы будут работать по следующим трассам:

Маршрут № 8 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ».

;Маршрут № 8 «ЧКПЗ — Копейское шоссе — ул. Гагарина — ул. Новороссийская — ул. Машиностроителей — ЧКПЗ»;.

Маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег».

Маршрут № 10 «ул. Молдавская — ЧТЗ».

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса и по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной будет закрыто движение трамваев на вокзал и Медгородок, вносятся изменения в маршруты:

14 октября.

Маршруты № 3, № 7, № 16 — отменены.

Маршрут № 5 «ЧЭМК — ул. Труда — ЧГРЭС»;.

Маршрут № 8 «Чистопольская — ЧГРЭС»;.

Маршрут № 22 «ул. Чичерина — ул. Российская — ул. Чистопольская». Будут усилены маршруты № 17 «ул. Чичерина — Медгородок» и № 20 «ЧМК — Медгородок».

15 октября.

Маршруты № 3, 7, 16, 17, 20 — отменены.

Маршрут № 5 «ЧЭМК — ул. Труда — ЧГРЭС».

Маршрут № 6 «ЧТЗ — ул. Российская — кольцо Ворошилова».

Маршрут № 8 «Чистопольская — ЧГРЭС».

Вводится маршрут № 13 «Чистопольская — Першино».

Маршрут № 22 «ул. Чичерина — ул. Российская — ул. Чистопольская».

Будут усилены маршруты № 10 «Першино — ЦХП» и № 14 «Чичерина — ЦХП».

С 16 по 21 октября.

Маршрут № 6 «ЧТЗ — Центр — ЧТЗ».

Маршруты № 17 и № 20 отменяется.

Будут усилены маршруты № 3 и № 16.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главный отоларинголог Югры об операциях, «золотых» инструментах и… муксунах
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Сенат США изучит аккаунты, заподозренные в связях с Россией
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь