В Челябинске закрыто движение трамваев на вокзал и Медгородок
Идут работы по ремонту трамвайных путей.
Идут работы по ремонту трамвайных путей.
Маршруты электротранспорта в Челябинске изменятся в связи с проведением ремонтных работ, сообщает «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
В связи укладкой дорожного покрытия по улице Рождественского от улицы Малогрузовой до Копейского шоссе закрывается движение троллейбусов с 5:00 часов 14 октября до 23:00 часов 15 октября.
Троллейбусы будут работать по следующим трассам:
Маршрут № 8 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ».
;Маршрут № 8 «ЧКПЗ — Копейское шоссе — ул. Гагарина — ул. Новороссийская — ул. Машиностроителей — ЧКПЗ»;.
Маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег».
Маршрут № 10 «ул. Молдавская — ЧТЗ».
В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса и по улице Труда от улицы Кирова до улицы Красной будет закрыто движение трамваев на вокзал и Медгородок, вносятся изменения в маршруты:
14 октября.
Маршруты № 3, № 7, № 16 — отменены.
Маршрут № 5 «ЧЭМК — ул. Труда — ЧГРЭС»;.
Маршрут № 8 «Чистопольская — ЧГРЭС»;.
Маршрут № 22 «ул. Чичерина — ул. Российская — ул. Чистопольская». Будут усилены маршруты № 17 «ул. Чичерина — Медгородок» и № 20 «ЧМК — Медгородок».
15 октября.
Маршруты № 3, 7, 16, 17, 20 — отменены.
Маршрут № 5 «ЧЭМК — ул. Труда — ЧГРЭС».
Маршрут № 6 «ЧТЗ — ул. Российская — кольцо Ворошилова».
Маршрут № 8 «Чистопольская — ЧГРЭС».
Вводится маршрут № 13 «Чистопольская — Першино».
Маршрут № 22 «ул. Чичерина — ул. Российская — ул. Чистопольская».
Будут усилены маршруты № 10 «Першино — ЦХП» и № 14 «Чичерина — ЦХП».
С 16 по 21 октября.
Маршрут № 6 «ЧТЗ — Центр — ЧТЗ».
Маршруты № 17 и № 20 отменяется.
Будут усилены маршруты № 3 и № 16.