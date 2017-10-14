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10:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии стали чаще жениться и реже разводиться

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Госкомитет Башкортостана по делам юстиции опубликовал информацию о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за январь-сентябрь 2017 года. Показатели сравнивались с тем же периодом 2016 года.

Источник: Башинформ

Из документа следует, что за девять месяцев текущего года в Башкортостане узаконили свои отношения 22313 пар, что на 2105 больше, чем годом ранее. За указанный период расторгли отношения 11539 пар (в 2016 году — 11663).

В столице Башкортостана вступили в брак 7752 пары, это на 699 пар больше, чем в прошлом году. Больше всего зарегистрированных браков у ЗАГСа Кировского района (1844), на втором месте — Советский (1398), на третьем — Калининский (1205). Тем временем, по Уфе число разводов увеличилось — c 3510 в прошлом году до 3 633 в текущем. Здесь в лидерах — ЗАГС Калининского района (614 разводов).

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