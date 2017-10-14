В Узбекистане запретили строительство автогазозаправочных станций (АГЗС)

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана запретило местным властям, начиная с 1 декабря 2017 года, отводить земли под строительство новых автогазозаправочных станций (АГЗС).

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При этом действующие АГЗС планируется поэтапно перепрофилировать на автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Детальный план перевода заправок будет разработан до середины декабря этого года.

Для облечения покупки оборудования и снижения его себестоимости «Узбекнефтегаз» совместно с южнокорейской компанией NK Group создадут СП по производству оснастки, запасных частей и комплектующих для стационарных и передвижных АГНКС, а также по их сервисному обслуживанию.

Всего по республике до конца 2019 года планируется построить 178 заправок, в число лидеров вошли Ташкентская область — 31 объект, Каракалпакстан — 25. При этом на сегодняшний день в стране уже действует 569 подобных заправок.