В Узбекистане запретили строительство автогазозаправочных станций (АГЗС)
Правительство Узбекистана запретило местным властям, начиная с 1 декабря 2017 года, отводить земли под строительство новых автогазозаправочных станций (АГЗС).
Правительство Узбекистана запретило местным властям, начиная с 1 декабря 2017 года, отводить земли под строительство новых автогазозаправочных станций (АГЗС).
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана запретило местным властям, начиная с 1 декабря 2017 года, отводить земли под строительство новых автогазозаправочных станций (АГЗС).
При этом действующие АГЗС планируется поэтапно перепрофилировать на автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Детальный план перевода заправок будет разработан до середины декабря этого года.
Для облечения покупки оборудования и снижения его себестоимости «Узбекнефтегаз» совместно с южнокорейской компанией NK Group создадут СП по производству оснастки, запасных частей и комплектующих для стационарных и передвижных АГНКС, а также по их сервисному обслуживанию.
Всего по республике до конца 2019 года планируется построить 178 заправок, в число лидеров вошли Ташкентская область — 31 объект, Каракалпакстан — 25. При этом на сегодняшний день в стране уже действует 569 подобных заправок.
Правительство страны с 1 февраля 2018 года запретило пользоваться автомобилями, в которых установлено газобаллонное оборудование типа СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4, а также транспортными средствами с баллонами СПГ-1, заводская комплектация которых нарушена.