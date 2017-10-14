В Татарстане временно прекратится трансляция телепрограмм

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). 16 октября в Татарстане временно прекратится трансляция федеральных и республиканских программ телевидения. Об этом сообщает Министерство информатизации и связи РТ.

Причиной отключения вещания станут профилактические работы на спутнике космической связи.

Так, с 2.00 до 5.00 будут недоступны для просмотра «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и «Петербург — 5-й канал»; с 2.00 до 7.00 — «Петербург — Культура».