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10:01 (мск), источник: Sputnik.md

День города: как в Кишиневе выглядят маршруты общественного транспорта

В связи проведением праздничных мероприятий в честь 581-летия Кишинева общественный транспорт в столице временно меняет свои маршруты.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В День 581-летия Кишинева движение транспорта по центральным улицам столицы будет остановлено в связи с проведением праздничных мероприятий.

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Так образом, до 6.00 15 октября закрыты для автомобилей бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами М. Витязул и Измаильской.

Мэрия Кишинева информирует, что в связи с этим движение общественного транспорта будет перенаправлено на смежные улицы.

Троллейбусы № 1, 4, 5, 8 и 22, в оба направления будут ездить по улице Букурешть.

Маршрут троллейбуса № 30 изменен следующим образом: с бульвара Дачия по улицам Букурешть, Измаильская, бульвару Штефана чел Маре, улице Чуфля, бульвару Дачия и далее по установленному маршруту в аэропорт.

Троллейбусы № 7, 10 и 24 будут ездить до Цирка.

А маршруты троллейбусов № 25 и 29 сократятся до парка «Алунелул».

Автобусы № 9, 11, 17, 46 и 122 будут ездить по улице Букурешть.

Маршрут автобуса № 5 установлен следующим образом: с улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по улицам, Колумна, В. Александри, 31 августа 1989 года, Чуфля и далее по установленному маршруту. Обратно — бульвар Дачия, улицы Букурешть, Еминеску, Александру чел Бун, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

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Автобусы № 26 будут ездить с бульвара Ренаштерий по улицам Албишора, М. Витязул, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Обратно — с бульвара Штефана чел Маре по улицам М. Витязул, Албишоара, бульвару Ренаштерий и далее по установленному маршруту.

А маршруты автобусов № 18, 33 и 44 изменены следующим образом: с улицы Тигина по улицам 31 Августа, Измаильская, бульвару Штефана чел Маре, улице К. Негруцци, бульвару Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.

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