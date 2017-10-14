«Горячая линия» по отсутствию отопления открыта в Приморье
Звонки от граждан принимаются в рабочие дни по телефону 8 (423)243−26−32.
Звонки от граждан принимаются в рабочие дни по телефону 8 (423)243−26−32.
В Приморье с начала отопительного сезона действует «горячая линия» госжилинспекции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как отмечают в ведомстве, при обращении диспетчеру необходимо сообщить следующую информацию:
— адрес помещения;.
— краткое описание обращение (отсутствует отопление в доме или в квартире, не функционирует или неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку);.
— ФИО, а также контактный телефон;.
— название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК (при непосредственном способе управления — ресурсоснабжающей организации);.
— дату и номер заявки (обращения) в
Напомним, отопительный сезон начат в 13 муниципалитетах Приморья. Это Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Михайловский, Пограничный, Пожарский, Тернейский, Ханкайский районы, а также города Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск и Уссурийск.
В приморских муниципалитетах созданы аварийные запасы материалов и оборудования, усилены ремонтные бригады.
Отметим, врио губернатора региона Андрей Тарасенко дал поручение курирующему
«Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», — подчеркнул врио губернатора Приморского края.
Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017−2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.