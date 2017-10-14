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09:53 (мск), источник: VLADNEWS

«Горячая линия» по отсутствию отопления открыта в Приморье

Звонки от граждан принимаются в рабочие дни по телефону 8 (423)243−26−32.

Источник: VLADNEWS

В Приморье с начала отопительного сезона действует «горячая линия» госжилинспекции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. По вопросам отсутствия тепла в доме жители могут обратиться по телефону 8 (423)243−26−32 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Как отмечают в ведомстве, при обращении диспетчеру необходимо сообщить следующую информацию:

— адрес помещения;.

— краткое описание обращение (отсутствует отопление в доме или в квартире, не функционирует или неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку);.

— ФИО, а также контактный телефон;.

— название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК (при непосредственном способе управления — ресурсоснабжающей организации);.

— дату и номер заявки (обращения) в аварийно-диспетчерскую службу, в орган местного самоуправления об отсутствии тепла в помещении.

Напомним, отопительный сезон начат в 13 муниципалитетах Приморья. Это Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Михайловский, Пограничный, Пожарский, Тернейский, Ханкайский районы, а также города Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск и Уссурийск.

В приморских муниципалитетах созданы аварийные запасы материалов и оборудования, усилены ремонтные бригады.

Отметим, врио губернатора региона Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору Александру Юрову держать на личном контроле вопросы по началу отопительного сезона на частных котельных, например, в Находке.

«Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», — подчеркнул врио губернатора Приморского края.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017−2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

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