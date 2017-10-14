Лукашенко поздравил белорусок с Днем матери
Глава государства подчеркнул, что День матери, не только дань уважения и любви тем, кто дал нам жизнь, но и признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества.
Глава государства подчеркнул, что День матери, не только дань уважения и любви тем, кто дал нам жизнь, но и признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества.
МИНСК, 14 окт — Sputnik. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери, который празднуется 14 октября и совпадает с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
«Слово “мама” неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того, что имеет для людей наивысшую ценность», — подчеркнул белорусский президент в своем поздравлении.
Он выразил уверенность, что именно материнская любовь была и остается надежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма.
«День матери — это не только дань глубокого уважения и любви тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны» — цитирует слова президента
Президент пожелал всем матерям, чтобы их всегда окружала забота близких, радовали успехами дети, а внуки дарили тепло и внимание.