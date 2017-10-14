Лукашенко поздравил белорусок с Днем матери

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери, который празднуется 14 октября и совпадает с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

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«Слово “мама” неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того, что имеет для людей наивысшую ценность», — подчеркнул белорусский президент в своем поздравлении.

Он выразил уверенность, что именно материнская любовь была и остается надежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма.

«День матери — это не только дань глубокого уважения и любви тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны» — цитирует слова президента пресс-служба белорусского лидера.