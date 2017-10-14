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10:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Министр культуры Челябинской области посмотрит нашумевший фильм Учителя

Премьерный показ стартует 26 октября.

Источник: Reuters

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин высказал свое отношение к нашумевшему фильму Алексея Учителя «Матильда».

«Обязательно пойду на «Матильду». Я разговаривал с теми, кто причастен к созданию картины, поэтому могу сказать, что там нет ничего, что позорило бы нашего царя. Я сам человек православный, но нельзя говорить о том, что «я это не видел, но это гадость полнейшая», — отметил Алексей Бетехтин.

Отметим, премьерный показ «Матильды» в Челябинске стартует 26 октября в сети кинотеатров «Мегаполис».

Напомним, ранее на одном из челябинских интернет-сайтов появилась информация о том, что премьера фильма в Челябинске может быть сорвана челябинскими представителями движений Сергея Кургиняна «Суть времени» и «Родительское всероссийское сопротивление». Однако информация не подтвердилась. Затем жительницу Сатки возмутила реклама фильма, женщина обратилась в Управление антимонопольной службы по Челябинской области.

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