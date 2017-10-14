Министр культуры Челябинской области посмотрит нашумевший фильм Учителя

«Обязательно пойду на «Матильду». Я разговаривал с теми, кто причастен к созданию картины, поэтому могу сказать, что там нет ничего, что позорило бы нашего царя. Я сам человек православный, но нельзя говорить о том, что «я это не видел, но это гадость полнейшая», — отметил Алексей Бетехтин.