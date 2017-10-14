Улицы Омска во время субботника убирал и.о. мэра Сергей Фролов и губернатор региона Александр Бурков

Субботники в Омске проходят с 18 сентября. Сегодня, 14 октября на Зеленом острове проходили финальные мероприятия. Участия в них приняли временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. Они занимались высадкой деревьев.

— Традиция проводить осенний субботник есть далеко не во всех городах России. А у нас она есть — и это очень хорошо. Омск — чистый город, и сегодняшнее мероприятие позволит городу достойно войти в зиму. А весной будет проще привести его в порядок.