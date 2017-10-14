Ростовский зоопарк объявил конкурс на выбор имени тигренку
Предложить свой вариант может любой желающий, но есть условие — имя обязательно должно начинаться на букву «Я».
Предложить свой вариант может любой желающий, но есть условие — имя обязательно должно начинаться на букву «Я».
Ростовский зоопарк объявил конкурс на выбор имени
Свой вариант можно прислать до 27 октября на почту zoopark.rnd@yandex.ru, либо написать в качестве комментария на страничке зоопарка в соцсетях.
30 октября будут отобраны 3 самых популярных имени, после чего на сайте зоопарка пройдет открытое голосование. Итоги конкурса подведут 3 ноября.