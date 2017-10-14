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10:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовский зоопарк объявил конкурс на выбор имени тигренку

Предложить свой вариант может любой желающий, но есть условие — имя обязательно должно начинаться на букву «Я».

Ростовский зоопарк объявил конкурс на выбор имени девочке-тигренку, которая родилась у амурских тигров Примы и Устина. Предложить свой вариант может любой желающий, но есть условие — имя обязательно должно начинаться на букву «Я».

Свой вариант можно прислать до 27 октября на почту zoopark.rnd@yandex.ru, либо написать в качестве комментария на страничке зоопарка в соцсетях.

30 октября будут отобраны 3 самых популярных имени, после чего на сайте зоопарка пройдет открытое голосование. Итоги конкурса подведут 3 ноября.

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