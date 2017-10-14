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10:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Больницы Воронежской области получат 10 санитарных автомобилей до 20 октября

Еще 19 машин поступят до конца 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Медучреждения Воронежской области получат 10 автомобилей скорой помощи до 20 октября, сообщила пресс-служба облздрава в пятницу, 13 октября. Еще 19 транспортных средств поступят в больницы региона до конца 2017 года.

Санитарные автомобили получат Грибановская, Павловская, Верхнехавская, Терновская, Петропавловская, Калачеевская, Бутурлиновская, Новохоперская, Кантемировская и Богучарская районные больницы. Машины скорой медпомощи прошли техническую проверку и оформление документации.

Власти Воронежской области объявили поиск подрядчика на закупку 29 санитарных автомобилей в конце августа 2017 года. Максимальная цена контракта составила 19,4 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Дайнава-Авто».

Согласно документам, санитарные автомобили должны быть новыми, ранее неиспользованными, а также свободными от имущественных прав и претензий третьих лиц. Требуемый выпуск машин — не ранее 2017 года. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее двух лет.

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