Больницы Воронежской области получат 10 санитарных автомобилей до 20 октября
Еще 19 машин поступят до конца 2017 года.
Еще 19 машин поступят до конца 2017 года.
Медучреждения Воронежской области получат 10 автомобилей скорой помощи до 20 октября, сообщила
Санитарные автомобили получат Грибановская, Павловская, Верхнехавская, Терновская, Петропавловская, Калачеевская, Бутурлиновская, Новохоперская, Кантемировская и Богучарская районные больницы. Машины скорой медпомощи прошли техническую проверку и оформление документации.
Власти Воронежской области объявили поиск подрядчика на закупку 29 санитарных автомобилей в конце августа 2017 года. Максимальная цена контракта составила 19,4 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Дайнава-Авто».
Согласно документам, санитарные автомобили должны быть новыми, ранее неиспользованными, а также свободными от имущественных прав и претензий третьих лиц. Требуемый выпуск машин — не ранее 2017 года. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее двух лет.