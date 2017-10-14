Больницы Воронежской области получат 10 санитарных автомобилей до 20 октября

Медучреждения Воронежской области получат 10 автомобилей скорой помощи до 20 октября, сообщила пресс-служба облздрава в пятницу, 13 октября. Еще 19 транспортных средств поступят в больницы региона до конца 2017 года.

Согласно документам, санитарные автомобили должны быть новыми, ранее неиспользованными, а также свободными от имущественных прав и претензий третьих лиц. Требуемый выпуск машин — не ранее 2017 года. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее двух лет.