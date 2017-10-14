Порывистый ветер и осадки прогнозируются 15 октября

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и ветреная погода сохранится в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут дожди. Кратковременные осадки ожидаются в некоторых районах днем. Прогнозируется западный порывистый ветер, днем местами он усилится — порывы достигнут 15−18 м/с.