Второй полумарафон «Первый снег» пройдет в Нижнем Новгороде 3 декабря

Как сообщают организаторы мероприятия, все желающие принять участие в забеге нижегородцы смогут попробовать себя в дистанциях на 5, 10 или 21 км. Забег пройдет на стадионе «Труд» в Сормовском районе.

Согласно информации, первый забег прошел в 2016 году и собрал около сотни участников. Нижегородцы создавали себе праздничное настроение с помощью новогодних костюмов и аксессуаров, а полумарафонская трасса стала первым серьезным испытанием для некоторых участников.

Все участники забега на финише получат медаль. Регистрация на забег проходит по ссылке.