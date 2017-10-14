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13:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Масштабная реконструкция началась на Холдоми

Канатную дорогу и систему искусственного оснежения горнолыжного комплекса запустят к следующей осени.

Источник: РИА "Новости"

На горнолыжном комплексе «Холдоми» началось строительство новой канатной дороги и системы искусственного оснежения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сейчас на склоне работает техника, которая готовит площадку под строительство фундаментов, копает траншеи для системы искусственного оснежения итальянского производства. Она будет состоять из восьми снегогенераторов производительностью до пятидесяти кубометров снега в час. Это позволит гарантировано открывать сезон катания в октябре и не беспокоится о количестве осадков. Новая канатная дорога производства Германии будет выходить непосредственно на вершину горы Холдоми, на высоту более 800 м. Гондольный подъёмник будет оснащён закрытыми отапливаемыми кабинами, рассчитанными на восемь пассажиров.

Строителям предстоит выполнить большой объём работ, поэтому было принято решение начать реконструкцию в преддверие сезона, не откладывая её до наступления тепла.

 — Мы планируем завершить работы к следующей осени. Сейчас снег начал укладываться, и к началу этого сезона мы подготовим трассу, чтобы реконструкция не мешала гостям кататься, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора ГЛК «Холдоми» Александр Шелопугин. — А уже в следующем году склон будет обслуживать система искусственного оснежения. Благодаря ей больше не придётся откладывать катальный сезон, как прошлой зимой. Напомним, что в том году лыжники и сноубордисты смогли открыть сезон на Холдоми только в феврале.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в мае территория горнолыжного комплекса получила особый статус. Инвестор планирует развивать действующий курорт, сделав его к 2025 году одним из лучших на Дальнем Востоке. В планах также получить статус дальневосточной тренировочной базы национальной сборной по горным лыжам и сноубордингу в преддверии Зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 году и Китае в 2022 году. Другой резидент ТОР «Комсомольск» готовит проект по строительству гостиницы повышенной комфортности на 20 номеров в «ГЛК Холдоми». Её планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Напомним, отель расположится на вершине горы Холдоми.

Также напомним, что горнолыжный комплекс «Холдоми» станет одной из точек туристического маршрута «Снег Востока», который вошёл в межрегиональный проект «Восточное кольцо России». В него также войдут горнолыжные комплексы и туристические объекты Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Возможно, в дальнейшем к проекту присоединятся Камчатка и ЕАО.

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