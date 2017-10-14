Пропавшего охотника нашли мертвым в Костанайской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Костанайской области пропавшего неделю назад мужчину нашли мертвым в Костанайской области, сообщает портал «Алау».

Ушедший на охоту мужчина пропал 8 октября в Мендыкаринском районе. После заявления об исчезновении жителя полиция начала поиски. Накануне спасатели шеренгой протаптывали дно водоема. В субботу, 14 октября, стало известно, что тело охотника нашли в камышах. Иных подробностей не сообщается.