Пропавшая в Костанайской области женщина найдена мёртвой
Как сообщила родная сестра пропавшей, ее нашли сегодня утром, передает alau.kz.
Как сообщила родная сестра пропавшей, ее нашли сегодня утром, передает alau.kz.
По словам сестры Лилии Бурдинской, Ольгу нашли в 2 километрах от дома.
«Её нашли в болоте, там лиманы. Что случилось и как она там оказалась будет выяснять полиция. Я больше ничего не знаю», — сказала родная сестра погибшей Лилия Бурдинская.
У женщины остались сын и дочь.
Напомним, женщина пропала 4 октября. Она вышла в магазин и пропала.