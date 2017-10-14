В Воронеже обсудят проект застройки в Коминтерновском районе
Публичные слушания пройдут 13 ноября.
Публичные слушания пройдут 13 ноября.
Проект застройки территории в 24,5 га на улице 45 Стрелковой дивизии вынесли на обсуждение. Соответствующие документы опубликовали на сайте воронежской администрации в пятницу, 13 октября. Публичные слушания пройдут в Доме архитектора (Плехановская, 22) в понедельник, 13 ноября.
Компания «Инстеп» планирует возвести квартиры, в которых могут поселиться 715 человек. Общая площадь жилых помещений составит 23,6 тыс. кв. м. Территория частично застроена пятиэтажными, десятиэтажными и 12-этажными домами. Площадь зданий — более 191 тыс. кв. м.
Чтобы поучаствовать в публичных слушаниях, необходимо прийти в управление главного архитектора администрации Воронежа (Кольцовская, 45) с 9:00 до 18:00 до 7 ноября 2017 года.
Для регистрации понадобится паспорт. Обсудить проект смогут горожане, проживающие в границах застраиваемой территории. Чиновники опубликуют заключение по результатам публичных слушаний до 24 ноября 2017 года.